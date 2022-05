☆ СОЮЗ ТРИ = SOYOUZ З Exposition collective Galerie Olivier Meyer Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

☆ СОЮЗ ТРИ = SOYOUZ З Exposition collective Galerie Olivier Meyer, 4 décembre 2019 15:30, Nantes. 4 – 21 décembre 2019 Sur place Entrée libre https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes/soyouz-3, https://www.facebook.com/events/1333670080137403/, https://www.instagram.com/galerieoliviermeyer/, 09 82 61 78 25 Exposition collective réunissant 24 artistes et poètes contemporains. СОЮЗ ТРИ = SOYOUZ 3 Exposition collective Avec : Thierry Agnone, Akenaton, Agnès Aubague, Clélia Barbut, Julien Blaine, Bordelou, Daphné Boussion, Delphine Bretesché, Justin Delareux, Liliane Giraudon, Alice Godeau, A.C Hello, Pierre-Yves Hélou, Joël Hubaut, Charlotte Hubert, Dominique Lacoudre, Octavia de Larroche, Natacha Nikouline, Marie-Noëlle Pécarrère & Jean Balthazar, Charles Pennequin, Danny Steve et Christophe Viart. Le soir du vernissage : le samedi 30 novembre, Clélia Barbut et Charlotte Hubert proposeront une performance : La double perruque : Ida à 18h30 Exposition à voir du 4 au 21 décembre du mercredi au samedi de 15h30 à18h30. Pour la troisième année consécutive la galerie Olivier Meyer – les mots & les choses organise en fin d’année une exposition collective réunissant de nombreux artistes. S’y croisent ceux avec qui la galerie travaille depuis longtemps et d’autres avec qui il s’agit d’une première collaboration. Sous le signe de l’amitié, il s’agit de mettre en commun les espaces et les moyens… Soyouz signifie Union en russe, il s’agit donc de prendre les termes d’exposition collective au pied de la lettre… Galerie Olivier Meyer 104, rue Paul Bellamy 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique mercredi 4 décembre 2019 – 15h30 à 16h00

