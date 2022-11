Exposition : Technicolor galerie des Oubliés Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition : Technicolor galerie des Oubliés, 29 novembre 2022 14:00, Nantes. 29 novembre – 23 décembre Sur place https://galeriedesoublies.com

Spécialisée dans le milieu du 20ème siècle, la Galerie des Oubliés se consacre aux artistes qui ne sont pas reconnus à la hauteur de leur talent malgré la valeur artistique de leur travail. Spécialisée dans le milieu du 20ème siècle, la Galerie des Oubliés se consacre aux artistes qui ne sont pas reconnus à la hauteur de leur talent malgré la valeur artistique de leur travail. La Galerie des Oubliés a choisi d’aller à la recherche de ces oeuvres restées intimes. À chaque nouvel oublié, nous enquêtons pour savoir qui se cache derrière ces tableaux, ces sculptures ou ces dessins, afin de mieux les connaitre et les aimer. Nous racontons leur histoire, les regardons mieux, même si nous n’en sommes plus les contemporains. Ce temps de l’artiste, perdu et retrouvé, est une occasion sans pareille pour nous tous de regarder l’art autrement et librement, et pour lui de se montrer enfin. galerie des Oubliés 2 rue de bréa 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique mardi 29 novembre – 14h00 à 19h00

