Exposition » Les oubliés » galerie des Oubliés, 2 février 2022 10:00, Nantes. 2 – 26 février Sur place https://galeriedesoublies.com Spécialisée dans le milieux du 20ème siècle, la Galerie des Oubliés se consacre aux artistes qui ne sont pas reconnus à la hauteur de leur talent malgré la valeur artistique de leur travail. L’exposition collective « Les oubliés » met en lumière l’œuvre de cinq artistes : Pierre Jourda, Elisabeth Dujarric, Jacques Pinon Menachem Gueffen et Yann Detrez. Nous présenterons un ensemble d’oeuvres datant des années 60 qui n’ont pour la plupart jamais été présentées au public. Talents méconnus ou à la visibilité trop passagère, ces artistes en décalage avec leur temps n’ont fait aucune concession à leur art.Créateurs secrets, brillants introvertis ou esprits tumultueux. Ils sont restés dans l’ombre parfois toute leur vie, dans un acharnement productif et silencieux, malgré la valeur artistique de leur travail. La Galerie des Oubliés a choisi d’aller à la rencontre de ces oeuvres restées intimes. À chaque nouvel oublié, nous enquêtons pour savoir qui se cache derrière ces tableaux, ces sculptures ou ces dessins, afin de mieux les connaitre et les aimer. Nous racontons leur histoire, les regardons mieux, même si nous n’en sommes plus les contemporains. Ce temps de l’artiste, perdu et retrouvé, est une occasion sans pareille pour nous tous de regarder l’art autrement et librement, et pour lui de se montrer enfin. galerie des Oubliés 2 rue de bréa 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique mercredi 2 février – 10h00 à 19h00

