Exposition : La beauté du trait galerie des Oubliés, 25 octobre 2022 14:00, Nantes.

25 octobre – 25 novembre Sur place Entrée libre https://galeriedesoublies.com

Spécialisée dans le milieu du 20ème siècle, la Galerie des Oubliés se consacre aux artistes qui ne sont pas reconnus à la hauteur de leur talent malgré la valeur artistique de leur travail.

Le dessin c’est la place donnée à l’essentiel.

Le dessin est habité d’une infinie richesse grâce à la simplicité du matériel : une feuille et un crayon, rien de plus. L’élan premier qui relie les sentiments les plus spontanés de l’artiste à l’oeuvre, est préservé.

Désencombré et donc plus libre, l’artiste est en lien avec ce qu’il crée dans une forme d’humilité ou ne subsiste que l’essentiel. On touche alors à son intimité dans ce qu’elle a de plus crue.

Pour cette exposition consacrée uniquement au dessin, est présenté le travail de 4 artistes : Hervé Delatouche, Alexandre Moulis, Menachem Gueffen et Henri Samouilov

galerie des Oubliés 2 rue de bréa 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

