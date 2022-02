Exposition Jacques Dominioni – Période Géométrique galerie des Oubliés Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition Jacques Dominioni – Période Géométrique galerie des Oubliés, 2 mars 2022 10:00, Nantes. 2 mars – 2 avril Sur place Spécialisée dans le milieu du 20ème siècle, la Galerie des Oubliés se consacre aux artistes qui ne sont pas reconnus à la hauteur de leur talent. Une oeuvre explosive et terriblement joyeuse ! Cette exposition, dédiée à Jacques Dominioni met en lumière la période géométrique de l’artiste. Celle-ci s’étend de 1973 à 1995. Hors des modes et des courants de son époque, la démarche artistique de Jacques Dominioni s’inscrit dans une sorte d’immense hommage à certains mouvements du début du 20ème siècle. Son approche des mouvements du passé relève d’une profonde humilité. Il ne cherchait pas à être subversif ou précurseur à tout prix. Très exigeant, il a peint toute sa vie avec acharnement et nous livre une oeuvre féconde d’une grande qualité artistique. galerie des Oubliés 2 rue de bréa 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique mercredi 2 mars – 10h00 à 12h00

