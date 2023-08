Exposition Théâtral galerie des Oubliés Nantes, 7 septembre 2023 14:00, Nantes.

Exposition Théâtral galerie des Oubliés Nantes 7 septembre – 7 octobre

Spécialisée dans le milieu du 20ème siècle, la Galerie des Oubliés se consacre aux artistes qui ne sont pas reconnus à la hauteur de leur talent malgré la valeur artistique de leur travail. 7 septembre – 7 octobre 1

https://galeriedesoublies.com

Né en 1952, Jean-Michel Mefort est un artiste peintre diplômé de l’Ecole nationale des Beaux Arts d’Angers. Il s’est rapidement distingué en remportant le Prix de la Jeune Peinture au Salon des lices d’Angers ainsi que le Prix de la Jeune Peinture à la biennale internationale de Baugé.

Jean-Michel Mefort utilisait son environnement domestique comme modèle pour ses compositions. Au fil du temps, sa maison est donc devenue le théâtre d’une drôle de mise en scène : bibelots insolites, mannequins en papier, châteaux miniatures et objets du quotidien s’animant pour interpréter une comédie silencieuse.

Ces scénettes capturées par l’artiste sont objets de fascination. Elles nous invitent d’abord à la contemplation et la tranquillité. Puis, elles révèlent leurs mystères : la vie secrète qui les habite. Alors une vitalité sourde émane de chaque objet et réjouit celui qui voit.

Les travaux de Jean-Michel Mefort ont été soutenus par la Galerie Alain Blondel qui a réalisé une commande dans le cadre d’une exposition personnelle. Les toiles que nous avons sélectionnées en font partie.

D’un naturel modeste et discret, Jean-Michel Mefort a passé la plus grande partie de sa vie à Arzano dans le Finistère et reste méconnu du grand public.

galerie des Oubliés 2 rue de bréa Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique