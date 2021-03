30e Festival du Cinéma Espagnol de Nantes ~ Partie 1 : en ligne Festival du Cinéma Espagnol de Nantes, 25 mars 2021 20:00-25 mars 2021 23:59, Nantes.

25 mars – 4 avril En ligne puis en salles

Avec une 30aine de films, 4 compétitions, 8 prix, 13 rencontres, etc. , la célébration des 30 ans du Festival du Cinéma Espagnol de Nantes débute ce jeudi 25 mars par une édition spéciale en ligne.

Rendez-vous ce jeudi 25 mars à 20h pour la cérémonie d’ouverture en ligne (sur

et Facebook) du 30e Festival du Cinéma Espagnol de Nantes depuis le Théâtre Graslin et le lancement des visionnages sur notre plateforme Festival Scope.

Découvrez une 30aine de films, les 4 compétitions et leurs 8 prix, nos invités présents au travers de 13 rencontres en ligne, le livre « 30 ans de cinéma espagnol à Nantes », la valorisation des archives en ligne … et plus encore !

> Pour rester au courant des divers événements en ligne se déroulant entre le 25 mars et le 4 avril, connectez-vous à notre site www.cinespagnol-nantes.com

Cet anniversaire du cinéma espagnol à Nantes se poursuivra dans les salles nantaises durant 3 week-ends (21-23 mai, 11-13 juin et 18-20 juin), aux cinémas Katorza et Le Cinématographe, ainsi qu’au Théâtre Graslin.

Marisa Paredes, invitée d’honneur de cette édition, fera notamment le voyage jusqu’à Nantes pour venir à votre rencontre.

À très bientôt, en ligne et/ou dans les salles !

Festival du Cinéma Espagnol de Nantes 22 rue Racine, Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire Atlantique

