THE OLD DEAD TREE + MONOLITHE + LUX INCERTA FERRAILLEUR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

THE OLD DEAD TREE + MONOLITHE + LUX INCERTA FERRAILLEUR, 25 novembre 2022 20:30, Nantes. Vendredi 25 novembre, 20h30 Sur place 16,89€ en prévente / 20€ sur place https://dice.fm/partner/le-ferrailleur/event/rlx85-the-old-dead-tree-monolithe-lux-incerta-25th-nov-le-ferrailleur-nantes-tickets?dice_source=web&dice_medium=organic&dice_campaign=Le+Ferrailleur&_branch_match_id=1098234340200137628&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1c80NjdMNrBMNktONQIAq0wsuCEAAAA%3D

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 The Old Dead Tree

13 ans après leur séparation, le combo emmené par Manuel Munoz (ARKAN, MELTED SPACE) se reforme pour une ultime tournée en 2022-2023. Le groupe, qui a influencé toute une génération metal durant les années 2000, a sorti, à la veille de la pandémie, via leur label historique SEASON OF MIST, un EP de 5 nouvelles chansons : « The End » acclamé

par la critique. Produit par François-Maxime Boutault (BEHEMOTH, LOUDBLAST, DAGOBA…). Monolithe

Les légendes du Doom Death Prog Français sont de retour à Nantes pour vous présenter leur nouvel album Kosmodrom ! Lux Incerta

Formé en septembre 2000, LUX INCERTA propose un Doom death metal progressif influencé par des groupes tels que MY DYING BRIDE, PARADISE LOST, CATHEDRAL, IRON MAIDEN. LUX INCERTA rassemble des membres de THE OLD DEAD TREE et PENUMBRA. youtu.be/THKww3jGxww FERRAILLEUR 21 quai des Antilles – Hangar à Bananes, 44200 Nantes 44200 Nantes Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 20h30 à 23h30

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu FERRAILLEUR Adresse 21 quai des Antilles - Hangar à Bananes, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville FERRAILLEUR Nantes Departement Loire-Atlantique

FERRAILLEUR Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

THE OLD DEAD TREE + MONOLITHE + LUX INCERTA FERRAILLEUR 2022-11-25 was last modified: by THE OLD DEAD TREE + MONOLITHE + LUX INCERTA FERRAILLEUR FERRAILLEUR 25 novembre 2022 20:30 ferrailleur nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique