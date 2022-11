TEENAGE HEARTS + CLAIMED CHOICE + GONNA GET YOURS + 8°6 CREW FERRAILLEUR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

TEENAGE HEARTS + CLAIMED CHOICE + GONNA GET YOURS + 8°6 CREW FERRAILLEUR, 26 novembre 2022 20:30, Nantes. Samedi 26 novembre, 20h30 Sur place 20€ en prévente / 22€ sur place https://dice.fm/partner/le-ferrailleur/event/rlx85-the-old-dead-tree-monolithe-lux-incerta-25th-nov-le-ferrailleur-nantes-tickets?dice_source=web&dice_medium=organic&dice_campaign=Le+Ferrailleur&_branch_match_id=1098234340200137628&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1c80NjdMNrBMNktONQIAq0wsuCEAAAA%3D

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 TEENAGE HEARTS.

Raw Punk 77 CLAIMED CHOICE.

Un mélange oi!/punk et Bovver glam gagnant. Imaginez les Clichés qui essaieraient de faire du Slade… ou l’inverse? GONNA GET YOURS.

Oi ! À l’anglaise de Paris/ banlieue, formé en 2005,et influencé par les 80’s (Blitz, the Blood,Crisis) aussi bien que le son moderne (Shocktroops, Skinflicks)., … 8°6 CREW.

Depuis plus de 20 ans, 8°6 CREW se produit sur les scènes ska, reggae et punk-rock de France et d’Europe. La solidité de sa rythmique, la générosité de sa section cuivre et les textes durs et vrais de Charly forgent l’identité du groupe. FERRAILLEUR 21 quai des Antilles – Hangar à Bananes, 44200 Nantes 44200 Nantes Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 20h30 à 23h59

Détails Heure : 20:30 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu FERRAILLEUR Adresse 21 quai des Antilles - Hangar à Bananes, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville FERRAILLEUR Nantes Departement Loire-Atlantique

FERRAILLEUR Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

TEENAGE HEARTS + CLAIMED CHOICE + GONNA GET YOURS + 8°6 CREW FERRAILLEUR 2022-11-26 was last modified: by TEENAGE HEARTS + CLAIMED CHOICE + GONNA GET YOURS + 8°6 CREW FERRAILLEUR FERRAILLEUR 26 novembre 2022 20:30 ferrailleur nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique