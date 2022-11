GA-20 FERRAILLEUR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

GA-20 FERRAILLEUR, 23 novembre 2022 20:30, Nantes. Mercredi 23 novembre, 20h30 Sur place 14€ en prévente / 18€ sur place https://www.leferrailleur.fr/evenement/ga-20/4184

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 GA-20 s’inspire du blues, du R&B et du rock ‘n’ roll de la fin des années 1950 et du début des années 1960. Ils utilisent du matériel rare et vintage (y compris parfois le célèbre amplificateur Gibson GA-20 dont le groupe porte le nom), créant une musique puissamment brute et entraînante qui est à la fois traditionnelle et d’une modernité rafraîchissante. FERRAILLEUR 21 quai des Antilles – Hangar à Bananes, 44200 Nantes 44200 Nantes Loire-Atlantique mercredi 23 novembre – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu FERRAILLEUR Adresse 21 quai des Antilles - Hangar à Bananes, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville FERRAILLEUR Nantes Departement Loire-Atlantique

FERRAILLEUR Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

GA-20 FERRAILLEUR 2022-11-23 was last modified: by GA-20 FERRAILLEUR FERRAILLEUR 23 novembre 2022 20:30 ferrailleur nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique