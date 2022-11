BU$HI FERRAILLEUR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

BU$HI FERRAILLEUR, 24 novembre 2022 20:30, Nantes. Jeudi 24 novembre, 20h30 Sur place 24,55€ en prévente / 25€ sur place https://dice.fm/partner/krumpp-music/event/9pp5d-buhi-24th-nov-le-ferrailleur-nantes-tickets?dice_source=web&dice_medium=organic&dice_campaign=KRUMPP+MUSIC&_branch_match_id=1098234340200137628&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1U8zTTZKNTU0Tk41swQA1TxyFSEAAAA%3D

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Bu$hi est un artiste lyonnais originaire de la Réunion cofondateur du label Saturn Citizen Records, regroupant notamment l’artiste Mussy. Son style musical se définit par un mélange de trap au 808 saturé, de balade cloud

mélodieuse ou encore de 2-step comme on peut le voir sur « Qatari », tout cela agrémenté d’une technique d’écriture très découpée, qui peut l’amener parfois à poser sa voix sur des instrumentales plus Boom-Bap comme sur « Beach House ». FERRAILLEUR 21 quai des Antilles – Hangar à Bananes, 44200 Nantes 44200 Nantes Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 20h30 à 22h00

