A.A. WILLIAMS + KARIN PARK FERRAILLEUR, 22 novembre 2022 20:30, Nantes. Mardi 22 novembre, 20h30 Sur place 22,50€ en prévente / 25€ sur place https://dice.fm/partner/le-ferrailleur/event/2pd8m-a-a-williams-karin-park-22nd-nov-le-ferrailleur-nantes-tickets?dice_source=web&dice_medium=organic&dice_campaign=Le+Ferrailleur&_branch_match_id=1098234340200137628&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1U83TTJIS0tMNTEyNQUAkeU%2BdSEAAAA%3D

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 A.A. WILLIAMS

A la croisée du Post Rock, de la Dream Pop et de l’ambiant A.A.Williams s’impose de plus en plus comme une artiste incontournable du genre. Après de nombreuses dates avec entre autres Amenra et Mono elle passera pour la première fois à Nantes et en tête d’affiche ! youtu.be/C5V5EsYtWIo KARIN PARK Après un passage remarqué au Roadburn la musicienne et actrice Suèdoise viendra nous présenter sa musique Synthpop / Industrial Pop pour la première fois à Nantes également. youtu.be/AlSvO29JjPQ FERRAILLEUR 21 quai des Antilles – Hangar à Bananes, 44200 Nantes 44200 Nantes Loire-Atlantique mardi 22 novembre – 20h30 à 23h30

