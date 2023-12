Votre guide MementoCSE 2023-2024 OFFERT Nantes – Exponantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Votre guide MementoCSE 2023-2024 OFFERT Nantes – Exponantes Nantes, 14 mars 2024, Nantes. Votre guide MementoCSE 2023-2024 OFFERT 14 et 15 mars 2024 Nantes – Exponantes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T09:00:00+01:00 – 2024-03-14T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T09:00:00+01:00 – 2024-03-15T17:00:00+01:00 Nantes – Exponantes Route de Saint-Joseph de Porterie 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44300 Lieu Nantes - Exponantes Adresse Route de Saint-Joseph de Porterie 44300 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Nantes - Exponantes Nantes Latitude 47.261292 Longitude -1.528518 latitude longitude 47.261292;-1.528518

Nantes - Exponantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/