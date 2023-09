APERO QUIZZ VACANCES Nantes – Exponantes Nantes, 14 septembre 2023, Nantes.

APERO QUIZZ VACANCES 14 et 15 septembre Nantes – Exponantes

Venez découvrir notre stand.

Cédric et Julie seront ravis de vous présenter l’histoire de Pro Btp et ses villages vacances !

Moment convivial d’échange autour d’un verre offert et surtout, nous vous proposerons un quiz sur le thème de Pro Btp Vacances qui vous permettra de remporter un bon d’achat d’une valeur de 50 euros pour un futur séjour !

Nantes – Exponantes Route de Saint-Joseph de Porterie 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T11:30:00+02:00 – 2023-09-14T12:30:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:00:00+02:00