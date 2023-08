Offre spéciale : -25% sur la billetterie CSE! Nantes – Exponantes Nantes, 14 septembre 2023, Nantes.

Offre spéciale : -25% sur la billetterie CSE! 14 et 15 septembre Nantes – Exponantes

Offre valable uniquement sur le salon Solutions CSE de Nantes du 14 & 15 septembre 2023 pour les CSE rencontrés lors du salon, pour toute commande en achat ferme passée directement au salon ou jusqu’au 31/12/2023.

25 billets minimum par commande (adultes et enfants confondus). Billets non datés et sans date limite de validité.

Branféré est situé dans le Morbihan à 1h de Nantes et rassemble en un même lieu un parc animalier & botanique (1500 animaux en semi-libertés sur un parc botanique de 45 ha), un parc de loisirs (le parcabout® : 3500m2 de filets suspendus dans les arbres) et un centre d’éducation à l’environnement (l‘Ecole de la Nature de Branféré).

https://www.youtube.com/watch?v=siS9ChsHYHw

Nantes – Exponantes Route de Saint-Joseph de Porterie 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T09:00:00+02:00 – 2023-09-14T17:00:00+02:00

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

Branfere_Parcabout©F.GALIVEL