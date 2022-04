Nantes et l’enfant noir, du négrillon au renoi Pôle associatif Charles Perron Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pôle associatif Charles Perron, 17 mai 2022, Nantes. 2022-05-17 Exposition du 9 au 27 mai 2022 :lundi au vendredi de 10h à 18h

10:00 18:00

Entrée libre Exposition du 9 au 27 mai 2022 :lundi au vendredi de 10h à 18h De la période négrière aux attractions contemporaines en passant par les exhibitions et les réclames, la figure du négrillon hante le divertissement nantais.Cette exposition aborde la question raciale et le prisme de l'enfance à travers un parcours des constances et des fluctuations autour du petit Noir. Exposition proposée par l'association Diafrik

