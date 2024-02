Journées des libertés numériques Nantes et communes de la métropole Nantes, lundi 19 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-27 –

Gratuit : oui Quelques événements des JDLN nécessitent une inscription. Pour vous inscrire, rendez-vous directement sur les pages des animations qui vous intéressent et suivez les indications. Afin de permettre au plus grand nombre de participer, certaines animations seront diffusées en direct sur le site de Nantes Université, ou en différé sur la chaîne consacrée aux JDLN sur la webTV de Nantes Université.

Les Journées des libertés numériques : comprendre les enjeux des technologies et cultures numériques avec les Bibliothèques Universitaires (BU) de Nantes. 4e édition des Journées des libertés numériques du 11 au 30 mars 2024 à Nantes, La Roche-sur-Yon et Angers. Ce festival propose une trentaine d’animations gratuites et ouvertes à tous : conférence, soirée ludique, ciné-débat, etc, aux côtés d’experts, d’artistes, de chercheurs et de militants. à Nantes : sur les campus du Tertre, Centre ville, Lombarderie et Ile de Nantes.à Rezé : à la Médiathèque Diderot Découvrez le programme

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000