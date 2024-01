Les ateliers Hip Opsession 2024 Nantes et communes de la métropole Nantes, 4 janvier 2024, Nantes.

Le hip hop comme art, mais également comme culture porteuse de valeurs : le sens du collectif, le défi, la transmission… C’est dans cet esprit que Pick Up Production participe, avec ses partenaires, à l’organisation d’ateliers animés par des artistes locaux, permettant la découverte et la pratique des disciplines hip hop dans divers lieux de l’agglomération nantaise. Ces ateliers se déclinent tout au long de l’année comme des moments “OFF” du festival. Ce format permet de travailler sur la durée, de manière plus approfondie, en s’adaptant aux contraintes des lieux et structures associées. À destination d’un éventail de publics le plus large possible, ils ont pour objectif de favoriser la mixité sociale et générationnelle. Ces interventions permettent également d’éveiller la curiosité artistique de chacun et chacune, et offrent la possibilité de participer à la vie culturelle de Nantes et son agglomération. Au programme :- Stage de découverte et initiation au graffiti – à partir de 10 ans – Lundi 26 et mardi 27/2/24, à la Fabrique des Dervallières à Nantes – 40 € les 2 jours- Découverte et initiation au beatbox – à partir de 10 ans – Vendredi 1/3/24 à la Médiathèque Diderot à Rezé – Gratuit- Stage de découverte et d’initiation au DJing – à partir de 10 ans – Mercredi 28 et jeudi 29/2/24 aux Ateliers de Chanzy à Nantes – 40 € les 2 jours- Masterclass DJing avec L.Atipik – Réservé aux djs expérimentés – Jeudi 29/2/24 de 18h à 20h aux Ateliers de Chanzy à Nantes – 20 €- Atelier Danse LSF – Samedi 2/3/24 au Studio 8 Ballet Attitude à Nantes – Gratuit sur inscription : jeremy@pickup-prod.com- Atelier Danse parents-enfants – à partir de 5 ans – Vendredi 1/3/24 à la Maison de Quartier Bottière à Nantes – Réservation : Maison de Quartier Doulon 02 40 41 58 22 / 07 61 27 42 28 Plus d’informations sur ces animations et billetteries : hipopsession.com/ateliers Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

