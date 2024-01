Back dans les Bars – Festival Hip Opsession Nantes et communes de la métropole Nantes, 4 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-22 –

Gratuit : oui Gratuit ou payant en fonction des lieux

Hip Opsession s’associe au Collectif Culture Bar-bars et propose une soirée de concerts et DJ Sets aux sonorités hip hop dans les bars et cafés-cultures de Nantes et de la métropole. Découvrez le programme prochainement… Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

https://www.hipopsession.com/