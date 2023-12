Comptez les oiseaux des jardins Nantes et communes de la métropole Nantes, 11 décembre 2023 08:43, Nantes.

2024-01-28

Horaire :

Gratuit : oui

Les 27 et 28 janvier 2024, Bretagne Vivante vous propose de consacrer une heure de votre week-end à l’observation et au recensement des oiseaux des jardins !L’opération est également ouverte aux écoles le vendredi 26 janvier.L’opération annuelle « Comptez les oiseaux des jardins » permet de recenser les espèces fréquentant les jardins en hiver. Une initiative qui permet de connaître l’évolution des populations d’oiseaux communs qui connaissent, pour certaines, de dramatiques chutes d’effectifs ces dernières années. Pour participer, rien de plus simple : choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc, une haie…) et notez, pendant une heure, tous les oiseaux que vous pourrez y voir : Mésange bleue, Moineau, Merle noir…Boîte à outils et formulaire d’observation sur : bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000