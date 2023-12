Cet évènement est passé Festival d’Astronomie – De la Terre aux étoiles Nantes et communes de la métropole Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Festival d'Astronomie – De la Terre aux étoiles
Nantes et communes de la métropole Nantes, 25 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin :
2024-01-22 –

Gratuit ou payant selon les événements

1er festival d'Astronomie à Nantes – du 13 au 28 janvier 2024.

Un festival d'astronomie grand public pour découvrir, comprendre, élargir ses connaissances et rêver… au travers de différentes animations : Observations, expositions, conférences, parcours & visites, concerts, animations, projections.

à Nantes : Planétarium, Muséum d'histoire naturelle, Espace Jacques Demy, Fac de Sciences, Cinématographe, Médiathèque Lisa Bresner, Café du Commerce, Parc du Grand Blottereau, Cinéma Bonne Garde, Séquoia.
à la Chapelle-sur-Erdre : Maison de la Nature
à Sautron : Espace de la Vallée
à Rezé : Cinéma Saint-Paul
à Bouguenais : Cinéma le Beaulieu
à La Montagne : Cinéma le Montagnard

Initiatiateur du festival : Planétarium, Laboratoire de Planétologie et Géosciences, Société d'Astronomie de Nantes, Association Méridienne.

Programme complet sur festivaldelaterreauxetoiles.fr

