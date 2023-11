Festival des 3 Continents Nantes et communes de la métropole Nantes, 30 novembre 2023, Nantes.

2023-11-30

Horaire :

Gratuit : non Billetterie : 3continents.com/fr/infos-pratiques/billetterie-2023

La 45e édition du Festival des 3 Continents se tiendra du 24 novembre au 3 décembre 2023 à Nantes et dans les salles partenaires à travers toute la Loire-Atlantique. Une large proposition de films d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie sera présentée. Environ 90 longs métrages de fiction et documentaires pour beaucoup rares et inédits intègrent la programmation. Le festival met en avant une Sélection officielle incluant de nombreux films contemporains inédits en France ; un hommage à Safi Faye, cinéaste sénégalaise pionnière ; une rétrospective de la prolifique hongkongaise Ann Hui ; une anthologie du cinéma vietnamien couvrant trois décennies (1970-1990) ; des succès du cinéma populaire indien des années 70 et 80 interprétés par l’acteur superstar Amitabh Bachchan ; un programme autour de lamémoire. Programmation à partir du 9 novembre 2023 sur le site du festival.

