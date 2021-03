Nantes Nantes-Métropole Nantes Nantes en Francophonie Nantes-Métropole Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

« Nantes en francophonie » rassemble de nombreuses manifestations valorisant la richesse de la langue française et la diversité de la francophonie. Le monde associatif et le monde de la culture s’associent à cette occasion pour décliner la Francophonie sous toutes ses formes. Découvrez le programme de l’édition 2021, du 19 au 26 mars : [https://metropole.nantes.fr/francophonie](https://metropole.nantes.fr/francophonie) Nantes en Francophoinie Nantes-Métropole 2, cours du Champ-de-Mars Nantes Nantes Centre Ville

