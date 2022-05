OpenStreetMap la carte numérique collaborative libre École primaire publique de Longchamp Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

OpenStreetMap la carte numérique collaborative libre École primaire publique de Longchamp, 21 septembre 2019 14:00, Nantes. Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h00 Sur place Entrée libre et gratuite – La « promenade cartographique » est accessible sur réservation auprès de l’équipe de quartier 02 40 41 61 60 À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine découverte d’OpenStreetMap lors d’une « promenade cartographique » suivie d’un atelier À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2019 découvrez lors d’une « promenade cartographique » et d’un atelier, OpenStreetMap, le projet mondial de carte collaborative libre. Les contributeurs nantais vous expliqueront la nature du projet, ils vous montreront quelles sont les informations récoltables sur le terrain et comment faire pour les répertorier. À l’issue du parcours vous pourrez vous aussi participer à l’amélioration de la carte en y insérant les notes collectées lors du trajet. Promenade cartographique : À 14 h départ depuis la place Alexandre Vincent (Parvis de Sainte-Thérèse) Voir ici

Durée de la promenade : environ 45 minutes

Sur inscription auprès de l’équipe de quartier au 02 40 41 61 60 Atelier de restitution cartographique : À l’issue de la promenade

Durée de l’atelier : environ 1 heure Accès direct : Si vous ne participez pas à la promenade vous pouvez venir directement, à partir de 15 h, à l’école de Longchamp Matériel : N’hésitez pas à apporter vos appareils numériques : smartphones, tablettes, ordinateurs portables. École primaire publique de Longchamp 8 rue du Vélodrome de Longchamp – Nantes 44300 Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique samedi 21 septembre 2019 – 14h00 à 15h00

samedi 21 septembre 2019 – 15h00 à 18h00

