OpenStreetMap montre sa science cartographique ! École Centrale, 5 octobre 2019 10:00, Nantes. Samedi 5 octobre 2019, 10h00 Sur place Entrée libre et gratuite À la découverte des sciences et techniques cartographiques d’OpenStreetMap, projet mondial de carte collaborative libre. Pour la Fête de la science 2019 venez rencontrer les contributeurs du projet OpenStreetMap au Village des sciences de Centrale Nantes. Au delà du simple aspect visuel de la carte (par ailleurs multiple) vous découvrirez une base de données géographiques, libre d’utilisation, et améliorable par tout le monde. Vous apprendrez quels sont les modes de fabrication de la carte et comment vous pouvez vous aussi l’enrichir. À travers la multitude d’usages possibles vous verrez ce que l’on peut créer à partir des données de la carte : cartes thématiques, plans, guides numériques, interactifs ou papier, data-visualisation, 3D, cartographie en intérieur, jeux, design, art,… École Centrale 1 rue de la Noë 44300 Nantes Nantes Nord Loire-Atlantique samedi 5 octobre 2019 – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu École Centrale Adresse 1 rue de la Noë Ville Nantes lieuville École Centrale Nantes Departement Loire-Atlantique

