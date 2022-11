Journée Portes Ouvertes e-artsup Nantes e-artsup Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Direction Artistique, Motion Design, Animation 2D 3D & Game Design : 4 univers pour répondre à vos envies Direction Artistique, Motion Design, Animation 2D 3D & Game Design : 4 univers pour répondre à vos envies. – Rencontres : échangez avec les étudiants, l’équipe pédagogique et les anciens. – Exposition : découvrez les projets de l’école. – Ouverture des candidatures : déposez votre dossier et prenez déjà rendez-vous. e-artsup Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe Ionis, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles, 100 établissements 30 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de business, de marketing, et d’ingénieurs ainsi qu’un incubateur. e-artsup Nantes 18 Rue Flandres – Dunkerque 40, 44000 Nantes 44100 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 10h00 à 17h00

