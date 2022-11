MATT ELLIOTT DUCHESSE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

MATT ELLIOTT DUCHESSE, 24 novembre 2022 20:00, Nantes

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Depuis qu’il a décidé d’écrire sous son propre nom, Matt Elliott n’a cessé de développer son univers, d’expérimenter, d’évoluer, chaque album représentant une étape supplémentaire vers la grâce et l’émotion pure. En cinq albums, Matt a prouvé qu’il possédait une personnalité extrêmement forte, une sensibilité exacerbée et une capacité à transmettre le frisson qui bouleverse définitivement l’âme de l’auditeur, parvenant à faire cohabiter l’ombre et la lumière au sein d’un même morceau. DUCHESSE 87 rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

https://www.facebook.com/Duchesse-105573127726847 jeudi 24 novembre – 20h00 à 21h30

