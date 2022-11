BRIXI ELYSSE DROLE DE BARGE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

BRIXI ELYSSE DROLE DE BARGE, 26 novembre 2022 23:00, Nantes. Samedi 26 novembre, 23h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 BRIXI ELYSSE

Brixi Elysse fait partie des tontons régionaux. Depuis 95 il n’a jamais lâché ses MK2 que ce soit pour servir avec ferveur son amour du Hip Hop comme pour celui qu’il éprouve pour la House. C’est un peu le couteau suisse du « Dj’ing » à l’aise sur tous les terrains, organiques où électroniques, que ce soit pour jouer Hip Hop, Funk, Disco ou House Music, Brixi Elysse, se place toujours au service des « Dancefloors » les plus exigeants. DROLE DE BARGE Quai Malakoff, 44000 Nantes 44021 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 23h00 à 23h59

Détails Heure : 23:00 - 23:59

DROLE DE BARGE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

