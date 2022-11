LIVE WIRES DOCK YARD, 26 novembre 2022 20:30, Nantes.

Samedi 26 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

LIVE WIRES c’est avant tout une bande de cinq potes fans ultimes d’AC/DC et en particulier de la période Bon Scott (1975 – 1979).

Formé en 2016, en Loire Atlantique. Fred, Ghis et Nico avaient l’habitude de se faire des bœufs dans leur salle de répétition. Monter un groupe pour faire plaisir au public et se faire plaisir fut une évidence !

Par la suite, sont venus se greffer Guillaume et Ben, grand fan éternel de Bon Scott !

La petite bande a écumée les bars et les scènes du vignoble de la région Nantaise et des Mauges.

Les boys comptent bien envoyer le Rock’n’Roll d’AC/DC pour bien des années encore !

LIVE WIRES c’est Fred (Guitare solo), Nico (Guitare rythmique), Ben (Chant), Guillaume (Guitare Basse) et Ghislain (Batterie).

DOCK YARD 21 quai des Antilles, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

https://www.facebook.com/ledockyard/

samedi 26 novembre – 20h30 à 22h00