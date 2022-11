ARVORE SAMBA DOCK YARD Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

ARVORE SAMBA DOCK YARD, 27 novembre 2022 18:00, Nantes. Dimanche 27 novembre, 18h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Retour de balade des 18h pour une ambiance brésilienne avec Le groupe ArvoreSamba est formé de 4 musiciens de la région nantaise qui font vivre la samba et le pagode dans un répertoire diversifié. DOCK YARD 21 quai des Antilles, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

https://www.facebook.com/ledockyard/ dimanche 27 novembre – 18h00 à 22h00

