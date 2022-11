ULTRA DUPLO DE DANNAN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ULTRA DUPLO DE DANNAN, 24 novembre 2022 19:00, Nantes. Jeudi 24 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Les Duplo, c’est solide et Ultra facile à faire :

Enfermez 5 mecs dans un studio de répét.

Donnez-leur des pelles, des seaux et du gravier.

Arrosez de bières…

Une pincée de décontraction et de second degré,

et vous obtenez un défouloir sonore efficace ! Au pire, ça passe ! Ultra Duplo est un groupe de rock de Nantes, France https://www.facebook.com/UltraDuplo/

https://ultraduplo.bandcamp.com/releases DE DANNAN 2 rue Kervégan, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 19h00 à 20h30

