SOUNDROOTS DE DANNAN, 26 novembre 2022 22:30, Nantes.

Samedi 26 novembre, 22h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

The SoundRoots s’ébrouent dans un feulement de guitare. Le son rauque de la guitare d’Olivier répond au chant sauvage de Christophe.

Le groupe enchaîne les titres comme autant de rapports surmultipliés et file sur l’autoroute ouverte par Motorhead, Black Sabbath et Metallica, aux rythmes de la batterie de Yohann et de la basse de Matthieu.

Depuis 2011, sur album ou en concert, c’est ça, The SoundRoots, une mécanique infernale boostée par un V8 aux sonorités stridentes, qui a déjà propulsé ces quatre rockers deux fois sur la scène du Whisky a Go Go hollywoodien après avoir séduit un large public et en ayant assuré quelques premières parties de choix telles que Crucified Barbara, Girlschool, Chris Slade Timeline, Soulfly, Sidilarsen, etc

https://thesoundrootsweb.wixsite.com/groupe?fbclid=IwAR1dlYZ_4QgRhtZOAmfjNoDzykaiL0oQvVBySgkozuaGiuMH4YcOtEQKaxk

https://www.facebook.com/TheSoundRoots.PotoClub

DE DANNAN 2 rue Kervégan, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

samedi 26 novembre – 22h30 à 23h58