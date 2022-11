REMI BRANNON ET MUSICIENS DE DANNAN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

REMI BRANNON ET MUSICIENS DE DANNAN, 22 novembre 2022 21:00, Nantes. Mardi 22 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Rémi est un guitariste chanteur franco-irlandais qui partage avec passion ses origines en musique. Partout ou il passe, sa personnalité très engageante et son énergie débordante ne laissent personne indifférent. Habitué de la scène, il arrive à transporter son public dans les pubs de Dublin avec des rythmes enjoués et chargés d’histoire. Il s’entoure de musiciens différents pour la plupart de ses représentations, un concert ne sera jamais deux fois le même ! https://www.facebook.com/remibrannon/

https://remibrannon.wixsite.com/music?fbclid=IwAR1KlfhB8XfDJYKM7O7ZELaTuxe4_oq591rQ6UF3_KKaiGrd1-WFMcJdD5Y DE DANNAN 2 rue Kervégan, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique mardi 22 novembre – 21h00 à 23h59

