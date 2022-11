FAST BACK DE DANNAN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Fastback puise son inspiration dans une époque révolue, où le Rock’n’roll embrasait les soirées populaires. Le temps a donné de nouvelles influences à notre musique et l’a teintée de modernité, chaque membre apportant son influence issue de milieux musicaux en tous genres. Entre deux épaves de vieilles Mustang vous pourrez sans doute tendre l’oreille sur leur « Fast Fuckin rock’n’roll » qui saura vous entraîner vers une époque qui sent la sueur, l’essence et l’alcool…. https://www.facebook.com/Fastback/ https://fastback.bandcamp.com/ DE DANNAN 2 rue Kervégan, 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique mercredi 23 novembre – 21h00 à 23h00

