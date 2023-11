ONPL – Les Quatre Saisons Gandini Juggling Cité des Congrès – Grand Auditorium, 22 mars 2024, NANTES.

ONPL – Les Quatre Saisons Gandini Juggling Cité des Congrès – Grand Auditorium. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:00 (2024-03-22 au ). Tarif : 27.0 à 39.9 euros.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (L-R-2020-005149 / -R-2020-005150 ) présente ce concert Les quatres saisons de Vivaldi comme vous ne les avez jamais vues et entendues !Dans ce spectacle, le génial et surdoué violoniste Gilles Apap, véritable électron libre de la scène internationale, ose, brode, et improvise avec une totale liberté autour des Quatre saisons de Vivaldi. Et pour rompre totalement avec les schémas classiques et transgresser les codes, il s’entoure ici de six jongleurs circassiens de la Compagnie Gandini Juggling qui réinventent l’art du jonglage avec une créativité et une joie communicative. Notes, massues, balles… voleront dans tous les coins, faisant dialoguer et bouger les corps au son du violon virtuose et si enlevé de Gilles Apap. Un spectacle d’une inventivité folle extrêmement réjouissant pour les yeux et les oreilles.N° de téléphone accès PMR : 02 51 25 29 29

Votre billet est ici

Cité des Congrès – Grand Auditorium NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

27.0

EUR27.0.

Votre billet est ici