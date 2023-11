ONPL – Hymne à la Vie Cité des Congrès – Grand Auditorium, 12 mars 2024, NANTES.

ONPL – Hymne à la Vie Cité des Congrès – Grand Auditorium. Un spectacle à la date du 2024-03-12 à 20:00 (2024-03-12 au ). Tarif : 27.0 à 39.9 euros.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (L-R-2020-005149 / L-R-2020-005150) présente ce concert Le célèbre Adagietto de la Symphonie n°5 de Mahler entendu dans le film Mort à Venise de Visconti est d’une tendresse et d’une beauté absolues.En 1901, alors qu’il jette sur le papier les esquisses de la Symphonie n° 5, Mahler se plonge dans les vers intimes de Friedrich Rückert. Tranchant avec ses précédents cycles, le virage plus tragique des Rückert-Lieder marque un tournant esthétique de la vie du compositeur : Lieder et symphonies vont désormais se colorer d’une tonalité plus sombre. Ainsi, bien qu’ils soient d’une infinie tendresse, les 5 lieder exhalent un sentiment de solitude, de doute et d’échec, tout comme les premières notes de la symphonie n°5 écrites alors que le compositeur autrichien subit les affres de la maladie. La rencontre avec Alma, avec qui il se mariera un an plus tard, est toutefois une trouée de lumière et bouleverse la composition de la seconde partie de la Symphonie n°5, la transformant en une grande symphonie romantique, un véritable cadeau d’amour. De l’angoisse sourde à l’éclat le plus vif, la célébrissime soprano Magdalena Kozena restituera les effets changeants de ces deux oeuvres totalement ensorcelantes. N° de téléphone accès PMR : 02 51 25 29 29

Votre billet est ici

Cité des Congrès – Grand Auditorium NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

27.0

EUR27.0.

