ONPL – Concert de Noel Cité des Congrès – Grand Auditorium, 20 décembre 2023, NANTES.

ONPL – Concert de Noel Cité des Congrès – Grand Auditorium. Un spectacle à la date du 2023-12-20 à 20:00 (2023-12-19 au ). Tarif : 27.0 à 39.9 euros.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (L-R-2020-005149 / L-R-2020-005150) présente ce concert Un merveilleux concert de Noël pour attendre les fêtes avec magie ! Cette année, venez passer les fêtes en compagnie des musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire et Sascha Goetzel. Au rythme des plus réjouissants chefs-d’oeuvre du répertoire classique se mêleront les plus beaux chants de Noël. De la berceuse Bonsoir, bonne nuit de Brahms à l’incontournable Il est né le divin enfant, ces airs illustres, interprétés par les voix cristallines des chanteurs de la Maitrise de la Perverie et de la Maitrise des Pays de la Loire, sommeillent dans toutes les mémoires. Un concert vers l’enfance et la joie de Noël, dans la grande tradition des Christmas carols, si chers à nos amis anglo-saxons. N° de téléphone accès PMR : 02 51 25 29 29

Cité des Congrès – Grand Auditorium NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

