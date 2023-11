Gravité D’Angelin Preljocaj Cité des Congrès – Grand Auditorium, 12 décembre 2023, NANTES.

Gravité D’Angelin Preljocaj Cité des Congrès – Grand Auditorium. Un spectacle à la date du 2023-12-12 à 20:45 (2023-12-12 au ). Tarif : 34.5 à 38.8 euros.

L’ESPACE CULTUREL LA FLEURIAYE (L 3-1075813) PRESENTE CE SPECTACLE En s’emparant de la théorie de la gravité, Angelin Preljocaj réalise l’une de ses plus belles chorégraphies, à la frontière de la danse contemporaine et de la danse classique. Entre légèreté et désir d’ancrage, treize danseurs dilatent le temps et contractent l’espace. Somptueux ! Un calme parfait. Dans l’obscurité, des corps enchevêtrés allongés au sol. À la faveur d’une mélodie naissante, ils s’éveillent lentement, cherchant le chemin de la verticalité comme celui de la vie. Dès les premiers instants, avec une poésie exquise, la gravité est bien là, invisible, impalpable, et pourtant motrice du mouvement. Suivent des tableaux plus dynamiques où la musique soulève littéralement les danseurs. De Bach à Daft Punk, ils se font tourbillonner, s’élancent dans les airs, atterrissent ou rebondissent, mettant au défi la gravité. Les bras sont fluides, les corps souples. Le ballet est millimétré, saisissant et graphique. On reconnaît aisément le travail d’orfèvre du chorégraphe. Enfin, une extraordinaire apothéose lorsque résonnent les notes du Boléro de Ravel, joué dans son intégralité. Un voyage hors du temps. Chorégraphie : Angelin Preljocaj / Ballet Preljocaj Musiques de Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, Iannis Xenakis, Dimitri Chostakovitch, Daft Punk, Philip Glass, 79D Avec 13 danseurs du Ballet Preljocaj Durée : 1h20 Tout public à partir de 10 ans Spectacle en coréalisation La Fleuriaye/La Cité des Congrès de NantesRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 0228222424 Angelin Preljocaj

Votre billet est ici

Cité des Congrès – Grand Auditorium NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

34.5

EUR34.5.

