Festival Tissé Métisse – 31ème Edition Cité des Congrès – Grand Auditorium, 9 décembre 2023, NANTES.

Festival Tissé Métisse – 31 ème édition Samedi 9 décembre 2023 à partir de 15H00, Manou Gallo / Bab L’Bluz / Elida Almeida / Derviche (Bab Assalam & Sylvain Julien) / Mariaa Siga et une Scène K.pop en Grande Halle ! En avant-première la création du groupe jeune Mes Cultures à l’international Alkémia 360 (création Tissé Métisse). Ce projet a été réalisé en partenariat avec Tissé Métisse et l’association Walou Dekendo. Et aussi des groupes découverte Shadéblauck / Essy / Cléoladore… ou des créations amateures avec l’exposition Kimbuyu de Elisabeth Kitata Kitenge, une création théâtrale, une salle « Podcast et Cinéma » consacrée à des pod-casts et courts-métrages vidéos fabriqués avec et part des habitant.e.s des quartiers nantais et des débats et bien d’autres surprises ! Festival Tisse Metisse

Cité des Congrès – Grand Auditorium NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

