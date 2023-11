LA 23EME NUIT DU JAZZ Cité des Congrès – Grand Auditorium, 25 novembre 2023, NANTES.

LA 23EME NUIT DU JAZZ Cité des Congrès – Grand Auditorium. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 37.1 à 59.5 euros.

COTE OUEST PRODUCTIONS (PLATESV-R-2022-005102) PRESENTE CE CONCERT. LA NUIT DU JAZZ A LAS VEGAS Les 25 artistes de La Nuit du Jazz nous convient cette année à un voyage musical au cœur brûlant de l’Amérique ! Welcome to Las Vegas ! Jean-Philippe Vidal : direction et arrangements Pour cette 23e édition de La Nuit du Jazz, Jean-Philippe Vidal nous transporte à Las Vegas qui, depuis les années 50, a vu se produire les plus grandes stars du jazz et de la Soul music, de Frank Sinatra à Barbra Streisand, de Louis Prima à Donna Summer… Smoking et nœud papillon noir, œillet à la boutonnière, les 18 musiciens du Côte Ouest Big Band déroulent le tapis rouge aux chanteuses Jasmine Roy, Laurine Jubenot, Veronika Rodriguez et aux chanteurs Jean-Marie Marrier et Guillaume Coignard qui interprètent les plus grands succès de Las Vegas ! CATEGORIE 1: ZONE A de la scène à milieu de salleCATEGORIE 2: ZONE B du milieu de la salle jusqu’au fond de la salleRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 02.51.72.01.01

Votre billet est ici

Cité des Congrès – Grand Auditorium NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

37.1

EUR37.1.

