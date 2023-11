ONPL – Concerto Pour Marimba Cité des Congrès – Grand Auditorium, 8 novembre 2023, NANTES.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (L-R-2020-005149 / L-R-2020-005150) présente ce concert Découvrez Vassilena Serafimova, un véritable phénomène qui fait valser les genres au son du marimba;Après les romantiques Préludes de Liszt, Fuad Ibrahimov nous emmène dans l’univers enchanteur de Guillaume Connesson, un créateur à l’inspiration libre et personnelle et un des compositeurs les plus fascinants de sa génération. Tournoiements de couleurs et formes vaporeuses enveloppent son captivant Concerto pour marimba dans lequel la percussionniste Vassilena Serafimova, véritable phénomène venu de Bulgarie, déploiera son instrument dans de vives virevoltes. Suivra la Symphonie n°5 de Chostakovitch. Créée en pleine période des purges staliniennes, cette oeuvre écrite dans l’urgence cache derrière ses lignes limpides et ses mélodies accessibles une tension émotionnelle saisissante.N° de téléphone PMR : 02 51 25 29 29

Cité des Congrès – Grand Auditorium NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

