Festival Ciné Alter’Natif 2019 : les 10 ans ! Cinéma le Concorde, 9 octobre 2019 21:00, Nantes.

9 – 11 octobre 2019 Sur place Tarifs du cinéma http://www.leconcorde.fr/

Le Festival Ciné Alter’Natif vous invite à célébrer ses dix ans au service des cinémas autochtones.

Du 9 au 11 octobre 2019 à Nantes, rejoignez-nous pour découvrir une sélection inédite avec un focus principal « langues autochtones ». Des animations et rétrospectives reviendront également sur les temps forts et les films primés des précédentes éditions.

2019 : Année internationale des langues autochtones

2019 est l’année internationale que les Nations unies ont choisi de dédier à la célébration des langues autochtones. En effet, la disparition de celles-ci met en péril les cultures et les systèmes de savoirs et de communication complexes qui leur sont attachés. Or les cinéastes autochtones ont, depuis toujours, valorisé la richesse linguistique de leurs communautés. En portant leurs œuvres sur grand écran, c’est toutes ces langues que notre sélection spéciale mettra particulièrement à l’honneur.

Les 10 ans !

Venez célébrer avec nous dix années du Festival Ciné Alter’Natif passées au service des cinémas autochtones, aux côtés de nos partenaires historiques. Entre animations, temps festifs et rediffusions de films primés, nous reviendrons sur les moments forts du festival et rendrons également hommage à l’œuvre et au talent de Jake Hoyungowa (Hopi/Diné), invité du Festival Ciné Alter’Natif 2013 dédié à la jeunesse autochtone, qui nous a quitté·e·s cette année.

Plus d’informations : http://delaplumealecran.org

Le Festival Ciné Alter’Natif est le seul en France entièrement consacré au cinéma réalisé et/ou produit par des artistes autochtones, célébrant leurs toutes dernières créations quels qu’en soient le genre ou le format. Le plaisir de la découverte et des rencontres, mais aussi l’envie de s’immerger dans d’autres cultures animent la manifestation.

Depuis 2009, le Festival Ciné Alter’Natif est organisé par l’équipe bénévole de De la Plume à l’Ecran, association nantaise qui œuvre à la promotion et à la diffusion du cinéma autochtone, tout en apportant une analyse constructive des représentations des Autochtones dans les médias occidentaux.

Cinéma le Concorde 79 boulevard de l’Egalité 44100 Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique

mercredi 9 octobre 2019 – 21h00 à 00h00

jeudi 10 octobre 2019 – 18h30 à 00h00

vendredi 11 octobre 2019 – 18h30 à 00h00