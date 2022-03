Festival Univerciné entre Lviv et l’Oural Cinéma Katorza Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Festival Univerciné entre Lviv et l’Oural Cinéma Katorza, 31 mars 2022 20:00, Nantes. 31 mars – 3 avril Sur place LES PLACES SONT EN VENTE À LA CAISSE DU KATORZA AINSI QUE SUR LE SITE https://www.katorza.fr/ QUELQUES JOURS AVANT LE DÉBUT DU FESTIVAL.

Tarif normal : 7,10€

Tarif réduit : 5,60€

Tarif scolaires : 3,80€

Tarif groupe : 4€ https://nantes.katorza.fr/, https://russe.univercine-nantes.org/, univercinenantes@gmail.com Univerciné entre Lviv et l’Oural est le quatrième festival du cycle Univerciné, qui met à l’honneur le cinéma européen.

Le festival programme une douzaine de films, dont de nombreux inédits. Après les festivals Univerciné allemand, britannique et italien, le quatrième volet de notre cycle cette saison est le festival consacré à la cinématographie de la Russie et de l’espace post-soviétique, ce qui, dans le contexte dramatique actuel, alors que des bombes tombent en Europe, n’est pas, nous en avons conscience, sans soulever des interrogations.

Comme Nantes Université et les institutions de notre pays, nous condamnons sans ambiguïté la guerre menée par le pouvoir russe contre l’Ukraine.

Nous souhaitons donc proposer un festival resserré (du 31 mars au 3 avril), délesté de ses aspects festifs, et renommé pour cette édition « Univerciné entre Lviv et l’Oural ». Dans le cadre de sa programmation réduite, nous sommes attentifs aux positions affichées par les cinéastes, que ce soit dans leurs films ou leurs déclarations, et jugeons important de présenter également des films ukrainiens. Retrouvez toute la programmation et le communiqué sur notre site internet : https://russe.univercine-nantes.org/ Cinéma Katorza 3 rue Corneille, 44000 Nantes, Loire-Atlantique 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique jeudi 31 mars – 20h00 à 23h00

vendredi 1er avril – 14h30 à 23h00

samedi 2 avril – 13h30 à 23h00

dimanche 3 avril – 11h00 à 23h00

