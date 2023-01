Rêve de Sorcière cinéma Bonne Garde, 14 février 2023 15:00, Nantes.

14 et 15 février Sur place Entrée Payante : 6,50€ – réduit: 5 € ( groupe et Carte Blanche). 02 40 82 70 38, livrequireve@gmail.com

Un spectacle qui ouvre les portes de l’imaginaire, qui nous plonge dans des récits aussi vieux que le monde. Vous savez, ceux qui se racontaient au coin de l’âtre. Quand on s’amusait à cuisiner le merveilleux !

Une promenade étrange et onirique parmi les personnages des contes de fées et de la littérature jeunesse :

Pour découvrir, sur un ton humoristique, des êtres tous plus étonnants les uns que les autres…

Un ogre exclut des contes de fées, un vampire anglais, des ogresses, des sorcières poétesses et un poulet magicien…

Pour sauter à pieds joints dans le monde du fantastique.

Pour rire, frissonner et jouer à se faire peur.

• Durée 1h

cinéma Bonne Garde 20 rue frère Louis 44200 Nantes Nantes Sud Loire-Atlantique

mardi 14 février – 15h00 à 16h00

mercredi 15 février – 15h00 à 16h00