( Annulé) Jean de la Lune cinéma Bonne Garde, 21 décembre 2020 16:30, Nantes. 21 et 22 décembre 2020 Sur place TARIFS : 6 € 50- réduit : 5 € ( groupe et Carte Blanche) livrequireve@gmail.com, 0240827038 “Jean de la Lune” spectacle jeune public d’après un livre de Tomi Ungerer (L’Ecole des Loisirs ) L’atelier du Livre qui rêve présente “Jean de la Lune”, d’après un livre de Tomi Ungerer (L’Ecole des Loisirs ). au ciné-théâtre Bonne Garde à Nantes du 21 au 22 Décembre 2020. Pelotonné dans sa boule argentée, là-haut dans le ciel, Jean de la Lune s’ennuie. Il attend des visites, regarde les gens danser sur la Terre et rêve de pouvoir une fois, rien qu’une fois, s’amuser un peu avec eux.

Une histoire tendre à laquelle participent les jeunes spectateurs dans un jeu de questions-réponses PUBLIC : A partir de 3 ans et tout public.

HORAIRES: LUNDI 21 à 16h30 et MARDI 22 à 10h30.

LIEU : cinéma Bonne garde, 20 rue frère louis, 44200 Nantes cinéma Bonne Garde 20 rue frère Louis 44200 Nantes Nantes Sud Loire-Atlantique lundi 21 décembre 2020 – 16h30 à 17h00

mardi 22 décembre 2020 – 10h30 à 11h30

