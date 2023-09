Les Mots Magiques Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 27 février 2024 15:00, Nantes.

Les Mots Magiques Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 27 et 28 février 2024

Pourquoi les mots sont-ils magiques ? Parce qu’ils peuvent vous faire rire, parce qu’ils peuvent vous faire peur… Mais aussi vous faire tomber amoureux ! 27 et 28 février 2024 1

Pourquoi les mots sont-ils magiques ? Parce qu’ils peuvent vous faire rire, parce qu’ils peuvent vous faire peur… Mais aussi vous faire tomber amoureux !

Des comédiens complices pour un embarquement immédiat dans ce monde de contes où se rencontrent un remarquable taureau du Charolais, trois lutins malicieux et le petit Chaperon rouge !

On raconte, on joue, on chante et on danse.

Un spectacle plein de clins d’oeil à la littérature jeunesse…

« QUAND ON LANCE UN CONTE ON NE SAIT JAMAIS SUR QUELLE FACE IL RETOMBE…»

PUBLIC : A partir de 4 ans

HORAIRE: 15h DUREE : 50 mns TARIFS : 7€ – réduit: 6 € (Groupe et Carte Blanche)

RESERVATION : 0240827038 – livrequireve@gmail.com

BILLETERIE: https://www.helloasso.com/associations/atelier-du-livre-qui-reve/evenements/les-mots-magiques

LIEU: Ciné-théâtre Bonne Garde, 2 rue Paul Théry 44200 Nantes. Tram, Pirmil

Ciné-Théâtre Bonne Garde 2 rue Paul Théry 44200 Nantes Nantes Sud Nantes 44200 Loire-Atlantique