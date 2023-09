Livres en scène ! Stage de théâtre jeune public Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, 26 février 2024 10:00, Nantes.

http://www.atelierdulivrequireve.fr

Découverte du théâtre par la mise en espace de livres jeunesse, de jeux et d’exercices autour de la voix et du corps dans l’espace.

Autour des « Livres en scène » (livres jeunesse adaptés pour la scène pour les enfants), la compagnie propose aux enfants de vivre une expérience de création avec les comédiens.

Pendant une semaine, la compagnie s’installe au Ciné-Théâtre Bonne Garde, avec ses malles remplies d’histoires, ses décors et ses costumes.

Pour sauter à pieds joints dans le monde du théâtre !

PUBLIC : A partir de 5 ans

HORAIRE: 10h à 12h

TARIF : 70€ / fratrie 65 €

INSCRIPTION : livrequireve@gmail.com – 0240827038

LIEU: Ciné-théâtre Bonne Garde 2 rue Paul théry 44200 Nantes. Tram, Pirmil

