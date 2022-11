SHAKE THEM ALL CHEZ PESTE ET CHIPIE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

SHAKE THEM ALL CHEZ PESTE ET CHIPIE, 25 novembre 2022 19:30, Nantes. Vendredi 25 novembre, 19h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Profitant d’une période un peu trouble, ce jeune groupe de vieux s ‘est confiné en 2021 pour monter un répertoire énergique et « old school ». Nourris au Clash, Members, Ruts et autres groupes anglais des années 80 où se mêle de puissants riffs simples et énergiques et riddims magiques Jamaïcains, ils ont grandi plus tard aux sons des ricains Rancid, Social Distortion… Le trio compose aujourd’hui dans ce style sans se priver d’ajouter une pointe de musique du monde. CHEZ PESTE ET CHIPIE 16 boulevard Joliot Curie, 44200 Nantes 44200 Nantes Nantes Sud Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 19h30 à 21h00

Détails Heure : 19:30 - 21:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CHEZ PESTE ET CHIPIE Adresse 16 boulevard Joliot Curie, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville CHEZ PESTE ET CHIPIE Nantes Departement Loire-Atlantique

CHEZ PESTE ET CHIPIE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

SHAKE THEM ALL CHEZ PESTE ET CHIPIE 2022-11-25 was last modified: by SHAKE THEM ALL CHEZ PESTE ET CHIPIE CHEZ PESTE ET CHIPIE 25 novembre 2022 19:30 CHEZ PESTE ET CHIPIE Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique