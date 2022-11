MONSIEUR MONSTRE CHEZ PESTE ET CHIPIE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

MONSIEUR MONSTRE CHEZ PESTE ET CHIPIE, 26 novembre 2022 19:30, Nantes. Samedi 26 novembre, 19h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Monsieur Monstre, c’est un nouveau groupe dans la région nantaise, enfin… un groupe…

Ils sont deux, mais prennent quand même de la place !

Gratte, accordéon, pédales, percus, loopers, merdouilles et voix protéiforme.

Des compos Rock, blues, manouche, de la musique animale de copains qui aiment le rhum et bien rigoler !

Monsieur Monstre c’est tout un spectacle !

A la croisée de Tom Waits, Gogol Bordello et Danny Elfman.

De la musique de rade fiévreuse, de lumières tamisées, de port cradingue, de rythmes lourds et d’horizons brumeux…

Monsieur Monstre; c’est des images à l’oreille ! CHEZ PESTE ET CHIPIE 16 boulevard Joliot Curie, 44200 Nantes 44200 Nantes Nantes Sud Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 19h30 à 21h00

