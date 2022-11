B-ASTRE CHEZ PESTE ET CHIPIE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

B-ASTRE CHEZ PESTE ET CHIPIE, 24 novembre 2022 19:30, Nantes. Jeudi 24 novembre, 19h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Une artiste bruxelloise, comme la Belgique sait les faire naître. La création n’est pas morte, nous en sommes ravis. La différence s’inscrit dans les coulisses de l’électro-pop, de la chanson en français et en anglais, sur des paroles alliant poésie et réalisme, avec ce zeste d’utopie donnant du relief au texte. L’explosion de cette étoile frise l’auditeur, le subjugue, le transporte, le secoue aussi, mais c’est bien, c’est bon, c’est choc, très chic, du tac au tac, et vraiment loin d’être toc, si bien qu’aucun tictac ne vient perturber l’oreille, tellement nous perdons la notion du temps en l’écoutant. CHEZ PESTE ET CHIPIE 16 boulevard Joliot Curie, 44200 Nantes 44200 Nantes Nantes Sud Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 19h30 à 21h00

Détails Heure : 19:30 - 21:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CHEZ PESTE ET CHIPIE Adresse 16 boulevard Joliot Curie, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville CHEZ PESTE ET CHIPIE Nantes Departement Loire-Atlantique

CHEZ PESTE ET CHIPIE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

B-ASTRE CHEZ PESTE ET CHIPIE 2022-11-24 was last modified: by B-ASTRE CHEZ PESTE ET CHIPIE CHEZ PESTE ET CHIPIE 24 novembre 2022 19:30 CHEZ PESTE ET CHIPIE Nantes Nantes bar-bars

Nantes Loire-Atlantique